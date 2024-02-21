КИШИНЕВ, 21 фев — ПРАЙМ. Регулятор энергорынка Молдавии – Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) — одобрил в среду запрос компании "Молдовагаз" о снижении тарифа на газ для бытовых потребителей сразу на 20%, говорится в его сообщении. Молдавия сэкономила 553 миллионов долларов благодаря "Газпрому"

В январе АО "Молдовагаз" направило НАРЭ заявку он снижении тарифа на газ для населения республики на 12,5%. Глава предприятия Вадим Чебан пояснил, что обусловившими необходимость пересмотра тарифов, стало существенное снижение закупочных цен на природный газ на нидерландской спотовой площадке TTF, а также значительное уменьшение корректирующей составляющей регулируемого дохода поставщика (тарифных отклонений) за 2023 год.

"Принято решение удовлетворить запрос заявителя… Таким образом, бытовые потребители будут платить за один кубометр газа 14,47 лея (0,80 доллара). Новый тариф вступит в силу с 1 марта", — отмечается в распространенном для СМИ сообщении НАРЭ.

В ведомстве было принято решение о снижении тарифа сразу на 20%, несмотря на то, что в январе компания "Молдовагаз" представила три сценария: с 1 марта, когда бытовые потребители платили бы 15,84 лея (0,88 доллара) за кубометр газа (с учетом НДС), а если с 1 апреля — 14,81 лея (0,81 доллара), если с 1 мая — 14,07 лея (0,78 доллара).

Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В конце мая НАРЭ пересмотрело тариф в пользу снижения — один кубометр газа для бытовых потребителей стал стоить 16,73 лея (0,92 доллара) без учета НДС.