МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский проект "Арктик СПГ-2", находящийся под американскими ограничительными мерами, завершен с китайской помощью, пишет газета Financial Times. Китай стремительно закупает российскую нефть Sokol, пишут СМИ

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"Арктик СПГ-2" — проект компании "Новатэк", связанный с производством сжиженного природного газа. ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, которое расположено на полуострове Гыдан в Ямало-ненецком автономном округе, примерно в 79 километрах от проекта "Ямал СПГ".

В ноябре 2023 года Министерство финансов США включило ООО "Арктик СПГ-2", которая реализует проект, в санкционный список. После этого агентство Reuters сообщало, что "Новатэк" уведомил о форс-мажоре в отношении поставок с "Арктик СПГ-2". Газета "Коммерсантъ" писала, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ-2" также объявили форс-мажор по участию в проекте. Это означает их отказ от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ. При этом официальные лица не комментировали данную информацию.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.