МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в среду подскочили примерно на 10% после того, как компания Chesapeake Energy, которая после слияния с Southwestern Energy станет крупнейшим американским поставщиком газа, сократила запланированные на 2024 год объемы добычи газа приблизительно на 30% из-за недавнего спада цен до минимума за три с половиной года.

Chesapeake стала очередным американским производителем газа, который сократил расходы и число буровых установок вслед за тем, как цены с начала 2024 года упали примерно на 31% после снижения на 44% в 2023 году.

На прошлой неделе о планах сократить добычу газа в этом году также сообщили американские фирмы Antero Resources, Comstock Resources и EQT, которая является крупнейшим поставщиком в настоящий момент.

Chesapeake понизила предыдущий прогноз капрасходов на этот год приблизительно на 20% за счет сокращения числа буровых установок и отсрочки завершения скважин. В результате ее добыча газа в этом году должна снизиться примерно до 2,7 млрд кубических футов в день с 3,5 млрд кубических футов в день в 2023 году.

Для сравнения, одного миллиарда кубических футов газа достаточно для обслуживания примерно 5 млн домов в США в течение суток.

"Мы приветствуем этот шаг: (Chesapeake) сокращает добычу значительно ниже консенсус-оценок и при этом сохраняет объемы для удовлетворения более высокого спроса на рынке с 2025 года", — указывает Мэтт Портилло, аналитический директор TPH&Co.

Портилло ссылается на распространенное на рынке мнение о том, что спрос на газ в США резко вырастет с 2025 года, поскольку в эксплуатацию будут введены несколько экспортных СПГ-заводов, которые сейчас строятся.

Потенциал экспорта СПГ из США, как ожидается, почти удвоится в следующие четыре года и в 2028 году достигнет примерно 24,4 млрд кубических футов в день с текущих 13,8 млрд кубических футов в день. По словам аналитиков, ожидаемый рост спроса на СПГ был основной причиной, по которой многие производители сохраняли высокие уровня добычи, несмотря на падение цен — до недавнего времени.

Цены на газ в этом году упали из-за теплой погоды, которая сдерживает спрос на отопление, в результате чего запасы остаются значительно выше нормы, в то время как добыча поддерживается вблизи рекордных уровней, несмотря на арктический циклон в январе, когда добыча сократилась, а спрос на газ взлетел до исторического максимума.

Тем не менее, по мнению аналитиков, добыча газа все равно может вырасти в 2024 году из-за высоких цен на нефть, стимулирующих поиск дополнительных источников нефти в сланцевых бассейнах, например в Пермском бассейне в Техасе и Нью-Мексико и в Баккеновской формации в Северной Дакоте. Природный газ является побочным продуктом добычи нефти на этих месторождениях.

По прогнозам аналитиков, текущий уровень запасов примерно на 22% выше обычного для этого времени года.

К 15.10 по Гринвичу мартовские фьючерсы на газ на NYMEX подорожали на 15,9 цента, или на 10,1%, до 1,735 доллара за млн БТЕ.

В результате ближайшие фьючерсы впервые за 11 дней вышли с территории технической перепроданности. Такой рост может стать для них сильнейшим с апреля 2023 года, когда цены подскочили на 11,2%.

Во вторник контракты закрылись на минимуме с июня 2020 года, когда был пик негативного влияния на спрос во время пандемии COVID-19.