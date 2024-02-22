МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россия благодаря газовому хабу в Иране может выйти на рынки газа Южной Азии; выгоды от проекта, вероятно, получит и Туркмения, сказал в интервью РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. Источник: в ходе визита в Турцию Путин обсудит дорожную карту газового хаба

Вице-премьер России Александр Новак в мае прошлого года сообщал, что Москва и Тегеран обсуждают создание газового хаба – электронной торговой площадки – на юге Ирана. По его словам, на хабе можно будет использовать газ, который в будущем будут совместно добывать иранские и российские компании. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи в июне заявлял о стремлении Тегерана создать на берегу Персидского залива газовый хаб, в котором могли бы участвовать Россия, Туркмения и Катар.

Тегеран заинтересован в развитии инфраструктуры и расширении возможностей выхода на мировой рынок газа, отметил Амирагян. Страна по запасам газа занимает второе месте после России, уточнил он.

"Россия может проявить интерес с точки зрения возможного выхода на рынки газа Южной Азии через Иран", – сказал эксперт.

Заинтересоваться проектом может и Туркмения, которая по запасам газа находится на четвертом месте. Потенциально страна может нарастить поставки благодаря формированию мощной газовой инфраструктуры в Иране с акцентом на экспорт, пояснил собеседник агентства.

"А вот у Катара интереса к этой инициативе, вероятно, будет меньше. Страна занимает лидирующие позиции на мировом рынке СПГ и успешно монетизирует запасы газа", – полагает Амирагян.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в четверг в 10.00 мск.