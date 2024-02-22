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2024-02-22T11:38:21+03:00
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2024
https://1prime.ru/gas/20240222/843140638.html
Европа не выходила к России с предложениями по транзиту, заявил источник
Газ
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Европейские страны пока не выходили с какими-либо предложениями по вопросу сохранения транзита газа из РФ через Украину, заявил РИА Новости источник в экономическом блоке... ПРАЙМ, 22.02.2024
энергетика, новости, газ, россия, украина, транзит газа через украину, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Европейские страны пока не выходили с какими-либо предложениями по вопросу сохранения транзита газа из РФ через Украину, заявил РИА Новости источник в экономическом блоке правительства.
Ранее о том, что именно страны Европы должны выйти на РФ с предложением, как сохранить транзит газа через Украину, говорил на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия" министр энергетики России Николай Шульгинов.
На вопрос, были ли контакты между Россией и Европой по транзиту газа, собеседник агентства ответил отрицательно. "Нет", — сказал он.