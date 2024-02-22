МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Европейские страны пока не выходили с какими-либо предложениями по вопросу сохранения транзита газа из РФ через Украину, заявил РИА Новости источник в экономическом блоке правительства. В МИД России прокомментировали ситуацию с транзитом газа через Украину

Ранее о том, что именно страны Европы должны выйти на РФ с предложением, как сохранить транзит газа через Украину, говорил на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия" министр энергетики России Николай Шульгинов.

На вопрос, были ли контакты между Россией и Европой по транзиту газа, собеседник агентства ответил отрицательно. "Нет", — сказал он.