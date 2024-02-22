МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Первый сжиженный природный газ (СПГ) на заводе "Арктик СПГ 2" "Новатэка" был получен в декабре 2023 года, следует из годового отчета компании. Названы те, кто помог достроить "Арктик СПГ-2" вопреки санкциям

"Проведена буксировка из Мурманской области и установка на Гыдане первой технологической линии "Арктик СПГ 2" мощностью 6,6 миллиона тонн СПГ. Платформа имеет вес 640 тысяч тонн и является самым тяжелым перемещаемым объектом в истории мировой СПГ-отрасли. Успешно проведена пусконаладка, и в декабре 2023 года получен первый СПГ", — говорится в сообщении.

Среднетоннажный СПГ-завод "Криогаз-Высоцк" произвел в 2023 году 812 тысяч тонн СПГ, также следует из отчета. При этом объемы производства "Ямал СПГ" не приводятся. Но сообщается, что на Южно-Тамбейском месторождении, которое является ресурсной базой для завода, добыча снизилась в 2023 году на 3,7% — до 18,544 миллиона тонн.

В конце прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что первая очередь "Арктик СПГ 2" уже фактически начала работать, а первые отгрузки с проекта могут начаться в первом квартале 2024 года.

"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.