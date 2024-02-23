МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) в ЕС опустились ниже 65%, ветрогенерация в регионе достигла максимума с конца января – 31,2%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) и ассоциаций Wind Europe. 

Газовая горелка

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По состоянию на газовые сутки 21 февраля (завершились утром 22 февраля), европейские хранилища заполнены на 64,7%, что на 16,7 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет, на 1,1 процентного пункта больше, чем в прошлом году. Уровень заполненности ПХГ с начала сезона отбора газа из хранилищ – первой декады ноября – уменьшился к настоящему моменту на 34,9 процентного пункта.

В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 71,6 миллиарда кубометров. Это примерно на 19,5 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 2,3 миллиарда больше, чем в прошлом году.

За более чем три месяца с начала отопительного сезона европейские потребители выбрали около 38,7 миллиарда кубометров газа. Заполненность ПХГ за прошлый месяц уменьшилась на 17,8 миллиарда кубометров.

В то же время выработка электроэнергии из ветра в ЕС растет четвертый день подряд, следует из данных ассоциаций Wind Europe. По данным на 22 февраля она составила 31,2% в общем объёме. Это максимум с 21 января (32,5%). Средний за прошлую неделю показатель составил 21,4%, а за январь – 20,5%.

В течение 2023 года ветер удовлетворял в среднем 17% потребностей Европы в электроэнергии, а во многих странах ещё больше: в Дании – примерно 55%, Ирландии – 34%, Великобритании – 28%, Португалии и Германии – по 26%, Испании – 25%. При этом в 2022 году ветер удовлетворял 15% потребностей Европы в электроэнергии.