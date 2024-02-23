КИШИНЕВ, 23 фев — ПРАЙМ. Молдавия понесла ущерб в размере более миллиарда долларов из-за отказа от закупки газа у "Газпрома", заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Молдавия сэкономила 553 миллионов долларов благодаря "Газпрому"

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".

"Я думаю, что нанесен урон в более 150 миллионов долларов гражданам республики Молдова за последние два года из-за того, что произошло с закупками газа. Это минимум. Если включить убытки и экономических агентов, и исходить из того, что осенью 2021 года можно было договориться с русскими о другой цене, то вы увидите, что ущерб может быть оценен в более миллиарда долларов. Я сейчас не шучу, могу сделать расчеты", — заявил Додон на брифинге.

Он уточнил, что если исходить из того, как можно было вести переговоры, по какой цене Россия продавала газ за этот период своим партнерам, то однозначно сумма ущерба превышает миллиард долларов. "Это все легло на нас, на нашу экономику, которая сейчас банкротится. Экономические агенты массово закрывают рабочие места. И это следствие политики действующей власти", — подчеркнул он.

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется исключительно в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%.