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Стоимость газа в Европе опустилась до минимума впервые с весны 2021 года
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Биржевые цены на газ в Европе днем в пятницу снижаются на 4%, опустившись ниже 250 долларов за тысячу кубометров впервые с середины 2021 года, следует из данных лондонской биржи... ПРАЙМ, 23.02.2024
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе днем в пятницу снижаются на 4%, опустившись ниже 250 долларов за тысячу кубометров впервые с середины 2021 года, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск на уровне 257,5 доллара (-1%). А по состоянию на 13.03 мск их стоимость опускалась до 249,9 доллара (-3,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 260 долларов за тысячу кубометров.
Цены опускались ниже 250 долларов в апреле-мае 2021 года. Однако в отдельные дни лета того же года могли в моменте возвращаться до такого уровня.
Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. Средние котировки по итогам прошлого года составили около 460 долларов за тысячу кубометров, по итогам января текущего года — почти 340 долларов.