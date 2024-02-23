МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе днем в пятницу снижаются на 4%, опустившись ниже 250 долларов за тысячу кубометров впервые с середины 2021 года, следует из данных лондонской биржи ICE. Цены на газ в Европе упали ниже 270 долларов за тысячу кубов

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск на уровне 257,5 доллара (-1%). А по состоянию на 13.03 мск их стоимость опускалась до 249,9 доллара (-3,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 260 долларов за тысячу кубометров.

Цены опускались ниже 250 долларов в апреле-мае 2021 года. Однако в отдельные дни лета того же года могли в моменте возвращаться до такого уровня.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. Средние котировки по итогам прошлого года составили около 460 долларов за тысячу кубометров, по итогам января текущего года — почти 340 долларов.