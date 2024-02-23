МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Нидерланды не могут отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сделки французской TotalEnergies с российским поставщиком, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Стоимость газа в Европе опустилась до минимума впервые с весны 2021 года

"Долгосрочный контракт по СПГ между TotalEnergies и российским поставщиком стал неудобным препятствием на пути выполнения нидерландским правительством обещания прекратить импортировать топливо из России", — говорится в сообщении агентства.

Как отмечают источники, правительство не может на законных основаниях прекратить действие соглашений между двумя частными компаниями.

Речь идет об участии TotalEnergies в проекте "Ямал СПГ". В соответствии с условиями контракта 2018 года, компания отправляет часть российского СПГ в Нидерланды.

По данным агентства, глава TotalEnergies Патрик Пуянне обещал продолжить поставлять СПГ из РФ, пока не будут введены санкции.

"Ямал СПГ" — проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).