2024-02-23T15:35:45+03:00
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Bloomberg раскрыл, почему Нидерланды не могут отказаться от СПГ из России
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Нидерланды не могут отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сделки французской TotalEnergies с российским поставщиком, передает агентство Bloomberg со... ПРАЙМ, 23.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Нидерланды не могут отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сделки французской TotalEnergies с российским поставщиком, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Долгосрочный контракт по СПГ между TotalEnergies и российским поставщиком стал неудобным препятствием на пути выполнения нидерландским правительством обещания прекратить импортировать топливо из России", — говорится в сообщении агентства.
Как отмечают источники, правительство не может на законных основаниях прекратить действие соглашений между двумя частными компаниями.
Речь идет об участии TotalEnergies в проекте "Ямал СПГ". В соответствии с условиями контракта 2018 года, компания отправляет часть российского СПГ в Нидерланды.
По данным агентства, глава TotalEnergies Патрик Пуянне обещал продолжить поставлять СПГ из РФ, пока не будут введены санкции.
"Ямал СПГ" — проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).