МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Роскачество проверило автомобильный бензин марки Аи-92 на семи московских АЗС, не обнаружив ни одного несоответствия регламентируемым требованиям, говорится в сообщении организации.

"Экспертами лаборатории было испытано топливо, которое реализовывалось на семи столичных АЗС. По итогам исследования ни одного несоответствия бензина установленным законом требованиям обнаружено не было", — сообщается в этих материалах.

Бензин оценивался по более чем 30 параметрам качества и безопасности, таких как массовые доли серы и органически связанного кислорода, концентрация свинца, марганца и железа, объёмные доли углеводородов, монометиланилина, бензола и оксигенатов. Кроме того, исследовались потребительские (в частности, октановое число, концентрация смол и другие) и органолептические (внешний вид, содержание механических примесей) свойства топлива, а также его маркировка.

Роскачество напоминает, что испытания бензина Аи-92, которые проводились год назад в Ставропольском крае, выявили несоответствия требованиям техрегламента в семи из 60 образцов, которые были закуплены на несетевых АЗС. Кроме того, в ходе самой закупки были зафиксированы нарушения, связанные с порядком обращения топлива на рынке.

"В исследовании бензина, реализовывавшегося в Москве, подобных нарушений не выявлено: копии паспортов качества топлива размещались на специально установленных на АЗС стендах и были в свободном доступе", — указывает Роскачество.

Исследование было организовано в рамках соглашения о взаимодействии с Росстандартом и проходило в аккредитованной лаборатории ведомства, которая ранее проводила испытания дизельного топлива, на поверенных средствах измерения и аттестованном испытательном оборудовании.