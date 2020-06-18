МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Бензин АИ-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Его цена за одну тонну достигла отметки в 56,75 тысячи рублей. Это новый исторический максимум.

Как свидетельствуют данные торговой площадки, с утра среды, 17 июня, цена бензина АИ-95 "премиум" выросла на 0,89% и достигла 57 209 рублей за тонну.

С начала летнего сезона стоимость тонны этого вида топлива выросла более чем на 9%.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году, цена тонны бензина составляла 56 300 рублей.

Помимо 95-го бензина в среду подорожал и АИ-92: за тонну платили 49 809 рублей, рост составил 0,59% ко вторнику. Но если сравнить стоимость с показателями, бывшими в начале июня, то цена почти не изменилась.

Как прокомментировал эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович в интервью "Вечерней Москве", в России в качестве антикризисной меры временно ввели запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Хотя они могли бы обойтись дешевле, чем российское топливо.

По его мнению, если убрать демпфер и сократить акцизы на топливо, то бензин станет дешевле. Но это, в свою очередь, отрицательно скажется на бюджете России.

Эксперт прогнозирует, что по окончании пандемии спрос на бензин в стране вырастет: это приведет к подорожанию.

Напомним, что в конце мая в России ввели временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Ограничения будут действовать до 1 октября.