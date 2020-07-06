МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Министерство энергетики России сообщило главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову, что направленные ранее в Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложения союза обсуждались с финансовым ведомством, министерством экономического развития и Минтрансом, но были отвергнуты. Об этом со ссылкой на письмо Минэнерго в НТС пишет газета "Ведомости".

В мае текущего года НТС выступил с предложением приостановить действие демпферного механизма: отпустить топливные цены на заправках. Еще одно предложение — снять запрет на импорт топлива в Россию.

Напомним, что демпфер позволяет не повышать цены внутри страны в случае, если они растут за рубежом, а также не дает им снижаться в случае, если топливо снижается в цене во всем мире.

Министерство энергетики в своем письме в НТС пишет, что приостановка действия демпфера до конца года не является целесообразным.

Также в документе говорится, что демпфирующий механизм дает возможность стабилизировать цены для конечных потребителей на АЗС.

В свою очередь представитель Минфина подтвердил изданию, что ведомство выступает за сохранение демпфера. собеседник отметил, что при снижении нефтяных цен доходы от демпфера даст возможность финансировать расходы бюджета РФ, в том числе — социальные.

Напомним, что в июне в России оптовые цены на бензин достигли исторических максимумов. Это произошло из-за резкого восстановления спроса на топливо после выхода большинства регионов РФ из режима самоизоляции.

Минэнерго считает, что полноценного восстановления спроса на бензин в июле в стране не произойдет: он будет меньше показателей прошлого 2019 года на 5%.

А производство бензина должно достичь 3,5 млн тонн.