МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Уже к концу текущего 2020 года треть российских АЗС может исчезнуть. Как предрекают в Независимом топливном союзе (НТС), это может произойти на фоне вступления в силу с 1 октября нового ГОСТа.

Газета "Известия" со ссылкой на НТС пишет, что новый ГОСТ заставит заправки оснащать колонки с топливом программным обеспечением, которое будет отслеживать возможный недолив.

На настоящий момент такое программное обеспечение еще не установила ни одна российская АСЗ. В союзе подчеркивают, что у небольших компаний на такое оснащение просто нет денег.

Как прокомментировал изданию глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, этот ГОСТ носит только рекомендательный характер. Однако вице-президент НТС Дмитрий Гусев уверенно заявляет о том, что от штрафов представителей бизнеса это не избавит. Ведь одновременно с ГОСТом на программное обеспечение ужесточается требование к точности отпуска топлива. А уже его выполнить без дополнительного ПО не удастся.