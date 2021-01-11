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2021
https://1prime.ru/gasoline/20210111/832778743.html
Новак прокомментировал рост цен на бензин
Бензин
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Рост цен на бензин Аи-92 в России в 2020 году составил 2%, — это существенно ниже инфляции, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Рост цен на 92-й бензин в России... ПРАЙМ, 11.01.2021
александр новак, бензин, россия, бензин, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рост цен на бензин Аи-92 в России в 2020 году составил 2%, — это существенно ниже инфляции, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Рост цен на 92-й бензин в России в 2020-м составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте", — сказал Новак.
При этом, по словам вице-премьера, демпфирующий механизм в нефтяной отрасли России сохранит темп роста розничных цен на нефтепродукты в 2021 году в пределах инфляции.
"Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм. В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции. Правительство и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как на оптовом, так и на розничных рынках", — сказал он.