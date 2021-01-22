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Цены на бензин резко рванули вверх
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Он подорожал на бирже с начала текущего года: так, стоимость марки АИ-92 увеличилась на 6,6%, а АИ-95 — на 6%. С начала января показатели достигли максимумов трехлетней давности,... ПРАЙМ, 22.01.2021
подорожание, бензин, бензин, новости, экономика, общество , энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Стоимость бензина в России бьет все рекорды. Он подорожал на бирже с начала текущего года: так, стоимость марки АИ-92 увеличилась на 6,6%, а АИ-95 — на 6%. С начала января показатели достигли максимумов трехлетней давности, сообщает издание "Коммерсант".
Бензин АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 20 января подорожал больше чем на 2%, цена составила 52,92 тыс. рублей за тонну. АИ-95 повысился в цене на 1,22% в этот же день. Тонна топлива стала стоить 53,62 тыс. рублей, согласно данным торговой площадки.
Подобная ситуация на рынке сложилась на фоне роста экспортной альтернативы из-за снижения экспортной пошлины и роста цен на нефть. С конца 2020 года нефтекомпании продолжают увеличивать экспорт, при этом объем предложения на внутреннем рынке ниже, чем в прошлом году. Что же касается запасов бензина, то они упали до минимального за несколько лет уровня.