МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95 в России за неделю с 17 по 24 января выросла на 7 копеек, до 44,11 и 47,44 рубля за литр соответственно, а дизельное топливо подорожало на 2 копейки, до 49,02 рубля, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго). Минфин оценил доходы бюджета от действия топливного демпфера

При этом с начала 2021 года средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95 увеличилась на 14 копеек, на зимнее дизтопливо — на 4 копейки. По отношению к 24 января 2020 года Аи-92 подорожал на 1,09 рубля за литр, Аи-95 — на 1,39 рубля, зимнее дизтопливо — на 74 копейки.

Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 повысились в 54 субъектах РФ и остались без изменений в 31 субъекте. При этом Аи-92 больше всего подорожал в Тыве — на 1,5 рубля за литр, цена Аи-95 больше всего выросла также в Тыве — на 1,39 рубля. Зимнее дизельное топливо подорожало в 23 субъектах, а в 61 субъекте цены сохранились на прежнем уровне. Больше всего дизтопливо за неделю подорожало в Дагестане — сразу на 4 рубля.

Оптовые цены на бензин в России начали активно расти в конце декабря, продолжив рост в январе. Вместе с тем запасы топлива стали сокращаться. По данным ЦДУ ТЭК, к 18 января они сократились до 1,187 миллиона тонн. Минэнерго РФ направило нефтяным компаниям рекомендации по наращиванию запасов бензина до 1,8 миллиона тонн к маю. В министерстве отметили, что поставки топлива на российские АЗС идут стабильно и полностью удовлетворяют спрос.

Что касается розничных цен на бензин, то и вице-премьер РФ Александр Новак, и Минэнерго сообщали ранее, что цены для потребителей на внутреннем рынке в 2021 году не будут расти выше инфляции благодаря демпфирующему механизму. Рост стоимости Аи-92 в 2020 году был вдвое ниже инфляции — около 2%, сообщало министерство.