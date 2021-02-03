ХАБАРОВСК, 3 фев — ПРАЙМ. Хабаровское УФАС выявило повышение цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на АЗС "Роснефти" в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре на 30 копеек за литр, на АЗС "ННК" этого не зафиксировано, говорится в сообщении ведомства. В Москве подорожали бензин и дизельное топливо

Перебои с топливом в Хабаровском крае отмечаются с 18 января. На автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Краевые власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского НПЗ, принадлежащего ННК. НПЗ заработал 30 января, но не вошел в производственный цикл. С ННК был проработан вопрос о поставках топлива для края из Росрезерва. НПЗ отчитался в среду о завершении ремонта и возобновлении производства автобензинов АИ-92 и АИ-95, заявив, что 3 февраля начнутся отгрузки топлива с завода на АЗС ННК.

"По данным мониторинга, за период с 1 января по 1 февраля изменение цен на нефтепродукты, реализуемые ООО "РН-Востокнефтепродукт" через АЗС на территории Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, наблюдалось 18 января и составило на бензин АИ-92 +0,6% (30 копеек за литр); АИ-95 плюс 0,6% (30 копеек за литр). Изменение цен на нефтепродукты, реализуемые ПАО "ННК — Хабаровскнефтепродукт" через АЗС на территории Хабаровского края за указанный период не происходило", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов Хабаровского края на АЗС ООО "АЗС Трансбункер" в январе автобензин марки АИ-92 прибавил в цене 6,1% (+3 рубля за литр); АИ-95 прибавил в цене за литр 2,8% (+1,5 рубля). По данным фактам Хабаровским УФАС анализируется вопрос об обоснованности повышения цен на нефтепродукты. Минэнерго опроверг информацию о дефиците бензина на Дальнем Востоке

Тем не менее в Хабаровске водители жалуются на повышение цены ходовых марок топлива до 2 рублей за литр. На заправках ННК купить АИ-95 и АИ-92 практически невозможно без топливной карты, а на АЗС "Роснефть" и "Ресурснефть" бензовозы не успевают подвозить столько горючего, чтобы хватило всем автовладельцам. Очереди растянулись на километры, водители ждут даже глубокой ночью. В соцсетях предлагают заправить автомобиль по топливной карте на заправках ННК за 125 рублей за литр бензина.

Как сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Александр Садков, организация не будет рекомендовать коллегам снижать цены, которые из-за кризиса с топливом подскочили минимум вдвое в Хабаровском крае. Садков предложил сделать это топливным компаниям, которые "намного благополучнее живут".