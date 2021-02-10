ХАБАРОВСК, 10 фев — ПРАЙМ. Дефицит бензина в Хабаровском крае возник из-за ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка, заявил врио губернатора Михаил Дегтярев. Составлен рейтинг доступности бензина для жителей регионов России

"Возник дефицит – Ванино, Советская Гавань, Ульчский район. Виной тому — ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка и неготовность в должном объеме обеспечивать спрос", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что повышенный спрос на биржевых торгах спровоцировал сбои в определении объемов бензина, который затем продают независимые трейдеры в районах. О дефиците топлива марок АИ-92 и АИ-95 с 5 февраля говорили держатели АЗС Ванинского и Совгаванского районов. Заправки стояли практически "сухими", заявляли бизнесмены.

"Направили телеграмму на имя заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с просьбой принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским НПЗ объемов реализации автомобильных бензинов через биржу за одну торговую сессию с учетом потребности дальневосточных регионов. Акцентировали необходимость разработки нормативно-правового акта о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов на Дальний Восток железнодорожным транспортом", — добавил врио губернатора.

При этом полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что на Дальнем Востоке необходимо построить новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) для предотвращения дефицита топлива. Для тех, кто будет реализовывать этот проект, планируются преференции, сообщил журналистам вице-премьер. Эксперт рассказал, как решить проблему с топливом на Дальнем Востоке

"НПЗ нужно строить новый. Мы будем предпринимать меры к тому, чтобы создать специальную преференциальную оболочку для строительства НПЗ. Сегодня ситуация выглядит таким образом, что у нас желающих строить НПЗ на Дальнем Востоке нет. Дефицит топлива порядка двух миллионов тонн…: надо шесть, производится четыре. Эти два миллиона тонн, которые завозятся более всего по железной дороге, большая проблема", — сказал полпред журналистам.

Он отметил, что это не позволяет обеспечить конкурентную цену.

"Надо строить новый завод. А для этого это должно быть выгодно компании. Если компании не выгодно — значит, мы что-то неправильно отрегулировали в налоговом законодательстве, постараемся это отрегулировать", — сказал Трутнев.