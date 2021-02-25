МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вернулись к небольшому росту после праздников, приближаясь к своим максимальным значениям, следует из данных биржи. "Газпром нефть" нарастила выпуск бензина на своих НПЗ

Так, в среду цена на бензины выросла на 0,4% по сравнению с 20 февраля (последним днём торгов до праздничных выходных), стоимость Аи-92 в опте достигла 53 092 рублей за тонну, Аи-95 — 54 250 рублей.

Максимум оптовой цены бензина Аи-92 на СПбМТСБ за всю историю наблюдений с 2018 года был зафиксирован в мае 2018 года, тогда он стоил 55 434 рубля за тонну, Аи-95 был на максимуме в июле 2020 года — 59 602 рубля.

Биржевые цены на бензин начали активный рост в конце декабря. В последнюю торговую неделю прошлого года на бензин Аи-92 и Аи-95 они выросли на 5,4% и 7,4%, составив 47 616 и 49 078 рублей за тонну соответственно. В начале января биржевые цены продолжали рост и перешли к снижению в середине месяца.

По мнению ряда экспертов, рост оптовых цен был связан с тем, что из-за коронавирусных ограничений в мире россияне остались на новогодние праздники в стране, из-за чего спрос на топливо был необычно высоким.