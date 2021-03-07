С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — ПРАЙМ. Первые 3,5 тысячи тонн белорусского бензина пришли в Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга, сообщает пресс-служба областного правительства. Минск будет экспортировать нефтепродукты через порты России

"Первые 3,5 тысячи тонн белорусского бензина пришли в Ленобласть с опережением графика на день. Отправитель — Мозырский завод, который является одним из двух нефтеперерабатывающих предприятий республики Беларусь. Порт в Усть-Луге определен межправительственным соглашением России и Беларуси как основная точка доставки так называемых белых нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что терминал "Портэнерго" морского торгового порта в Усть-Луге приступил к накоплению судовой партии бензина, доставленного из Белоруссии. До конца дня ожидается еще одна партия бензина. Топливо доставлено быстрее графика: изначально предполагалось, что оно придет 9 марта.

"Область подтверждает статус одного из основных экономических партнеров Беларуси. Наши портовые мощности полностью готовы к дальнейшему приему белорусского нефтяного транзита. Сегодня поистине историческое событие", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении. В Белоруссии открыли новое нефтяное месторождение

Ранее сообщалось, что 5 марта для перевалки в терминале ООО "Портэнерго", морской порт Усть-Луга, несколькими составами отправлено более 5 тысяч тонн белорусского бензина. Отправителем выступил ОАО "Мозырский НПЗ". Вторая отправка с "Мозырского НПЗ" состоялась 6 марта — отгружена партия мазута общим объемом 3,6 тысячи тонн. Груз будет перевален в АО "Петербургский нефтяной терминал", морской порт Санкт-Петербург.

РФ и Белоруссия 19 февраля заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе до 3,5 миллионов тонн в 2021 году, 3,2 миллиона тонн в 2022 году и 3,1 миллиона тонн в 2023 году. Речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе прошлого года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики. В сентябре переброска нефтяных потоков из портов Литвы на российские порты, в частности, на Усть-Лугу, обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии. Также в сентябре Александр Новак, тогда возглавлявший Минэнерго РФ, рассказывал, что обсуждается возможность переброски нефтяных потоков с портов Прибалтики на северо-западные российские (Усть-Лугу, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург).