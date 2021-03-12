МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Рост цен на нефтепродукты в рознице в первую неделю марта связан с рядом фактором, включая возросший сезонный спрос на топливо, а также морозы, заявили в Минэнерго РФ. В России подорожали бензин и дизельное топливо

Ранее Росстат сообщил, что средняя розничная цена на бензин в РФ за период с 1 по 9 марта увеличилась на 12 копеек, до 47,09 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 7 копеек, до 49,25 рубля.

"Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива", — сказали в ведомстве, подчеркнув, что продолжают регулярный мониторинг топливного рынка, следя как за достаточностью поставок, так и за сохранением конечных цен на близком к инфляции уровне.

"Для сохранения стабильного снабжения конечных потребителей, а также поддержания объемов биржевых торгов правительством РФ уже сделаны рекомендации в адрес нефтекомпаний по увеличению загрузки НПЗ нефтяным сырьем и производства моторных топлив для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка и наращиванию запасов к маю 2021 года, чему, в том числе, поспособствует договоренность о наращивании добычи Россией в рамках соглашения ОПЕК+", — напоминают в министерстве. Эксперт прогнозирует сильное падение потребности в бензине, нефти и газе

"Нефтегазовые компании уже держат поставки топлива на рынок на высоком уровне. Свой положительный эффект на рынок для поддержания объемов реализации моторного топлива на бирже, а также снижения ценового давления в ближайшее время продемонстрируют принятые изменения в совместный приказ Минэнерго России и ФАС России по увеличению минимальной величины продаваемых на бирже бензинов до уровня 11% и дизельного топлива до 7,5%", — также поясняют в ведомстве.

При этом экономическая эффективность нефтепереработки и реализации топлива на АЗС будут также поддержаны решением правительства о корректировке параметров специального демпферного механизма, заключают в Минэнерго.