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Биржевая стоимость бензина установила исторический максимум
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Средняя цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов в пятницу составила 54 574 рубля за тонну, она остается вблизи... ПРАЙМ, 12.03.2021
торги, цена на бензин, бензин, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов в пятницу составила 54 574 рубля за тонну, она остается вблизи рекордного значения за всю историю наблюдений с 2018 года, следует из данных биржи.
Значение показателя снизилось на 0,44% по отношению к предыдущему дню. При этом в среду, 10 марта, цена бензина Аи-92, согласно значению национального индекса биржи, достигала 54 977 рублей за тонну — максимум с рекорда 2018 года.
Рекордное же значение индекса было зафиксировано в мае 2018 года, тогда он достиг 55 434 рубля за тонну, а Аи-95 был на максимуме в июле 2020 года — 59 602 рубля.
Биржевые цены на бензин в России начали активный рост в конце декабря. В последнюю торговую неделю прошлого года на бензин Аи-92 и Аи-95 они выросли на 5,4% и 7,4%, составив 47 616 и 49 078 рублей за тонну соответственно. В начале января биржевые цены продолжали рост и перешли к снижению в середине месяца. Постепенный рост возобновился в начале марта.