МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов в пятницу составила 54 574 рубля за тонну, она остается вблизи рекордного значения за всю историю наблюдений с 2018 года, следует из данных биржи. Минэнерго объяснило рост цен на топливо в марте

Значение показателя снизилось на 0,44% по отношению к предыдущему дню. При этом в среду, 10 марта, цена бензина Аи-92, согласно значению национального индекса биржи, достигала 54 977 рублей за тонну — максимум с рекорда 2018 года.

Рекордное же значение индекса было зафиксировано в мае 2018 года, тогда он достиг 55 434 рубля за тонну, а Аи-95 был на максимуме в июле 2020 года — 59 602 рубля.

Биржевые цены на бензин в России начали активный рост в конце декабря. В последнюю торговую неделю прошлого года на бензин Аи-92 и Аи-95 они выросли на 5,4% и 7,4%, составив 47 616 и 49 078 рублей за тонну соответственно. В начале января биржевые цены продолжали рост и перешли к снижению в середине месяца. Постепенный рост возобновился в начале марта.