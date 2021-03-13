Бензину предрекли дальнейшее подорожание
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак предупредил о высоком скачке цен на бензин в стране, пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет чиновника.
Как следует из документа, до конца текущего 2021 года бензин ан АЗС в России может подорожать еще на 7%.
При этом подорожание топлива на 5% произойдет точно: из-за роста темпов инфляции в стране.
Возможный рост цен еще на 2% связан с повышением стоимости акцизов на нефть.
По оценке опрошенных газетой экспертов, цены вырастут на 4-7%. Они считают, что цены на бензин только начинают догонять инфляцию.
В Минэнерго о влиянии общего изменения индекса потребительских цен, а также сезонного роста спроса, на удорожание бензина заявили накануне, 12 марта. В частности, в министерстве прокомментировали рекордный скачок биржевых котировок: цена автомобильного бензина Аи-92 выросла до 55,75 тысячи рублей за тонну.
"Представители бизнеса эти причины не считают обоснованными, по их мнению, корень проблемы — в чрезмерной налоговой нагрузке на отрасль. Кабмин уже корректирует формулу демпфирующего механизма, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора", — отмечает издание.
https://1prime.ru/gasoline/20210313/833226786.html