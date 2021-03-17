МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Счетная палата РФ по результатам проведенных в прошлом году контрольных мероприятий увидела риски повторения топливного кризиса 2018 года, однако Минэнерго РФ уже предпринимает ряд срочных мер, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Счетная палата констатировала, что ФНБ в 2021 году не будет пополняться

"Рост цен на топливо в мае 2018 года потребовал принятия правительством Российской Федерации экстренных мер. В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности", — говорится в отчете о работе Счетной палаты за 2020 год.

Комментируя ситуацию, в Минэнерго РФ в свою очередь напомнили, что министерство предпринимает ряд мер для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизтопливо, а также для топливообеспечения регионов России и доходности розничного бизнеса АЗС.

"Важную роль для рынка продолжает играть разработанный в 2018 году демпферный механизм, позволяющий минимизировать колебания мировых цен на нефть на конечные розничные цены внутреннего рынка. Благодаря его эффективной работе, рост цен на заправках в 2020 году оставался в пределах инфляции", — прокомментировали в Минэнерго, подчеркнув, что в частности розничная цена Аи-92 в 2020 году выросла на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%.

При этом на данный момент для соответствия изменившимся реалиям мирового рынка Минэнерго и Минфин работают над корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, обновленный демпфер по планам должен заработать с 1 мая. Источник РИА Новости сообщал, что в 2021 году может быть скорректирован демпфер только по бензину, а по дизтопливу — в 2022 году.

Также в числе важных мер, которые предпринимает министерство для стабилизации ситуации на топливном рынке, рост загрузки НПЗ, увеличение запасов топлив к маю до 1,6 миллиона тонн, рост выпуска топлив. Кроме того, ФАС и Минэнерго приняли совместный приказ, которым с марта повысили норматив продаж нефтепродуктов на бирже: бензина до 11% от месячного объема производства, дизельного топлива — до 7,5% и сжиженных углеводородных газов (СУГ) — также до 7,5%.