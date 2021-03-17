МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Счетная палата РФ по результатам проведенных в прошлом году контрольных мероприятий увидела риски повторения топливного кризиса 2018 года, однако Минэнерго РФ уже предпринимает ряд срочных мер, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Здание счетной палаты РФ

Счетная палата констатировала, что ФНБ в 2021 году не будет пополняться

"Рост цен на топливо в мае 2018 года потребовал принятия правительством Российской Федерации экстренных мер. В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности", — говорится в отчете о работе Счетной палаты за 2020 год.

Комментируя ситуацию, в Минэнерго РФ в свою очередь напомнили, что министерство предпринимает ряд мер для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизтопливо, а также для топливообеспечения регионов России и доходности розничного бизнеса АЗС.

"Важную роль для рынка продолжает играть разработанный в 2018 году демпферный механизм, позволяющий минимизировать колебания мировых цен на нефть на конечные розничные цены внутреннего рынка. Благодаря его эффективной работе, рост цен на заправках в 2020 году оставался в пределах инфляции", — прокомментировали в Минэнерго, подчеркнув, что в частности розничная цена Аи-92 в 2020 году выросла на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%.

При этом на данный момент для соответствия изменившимся реалиям мирового рынка Минэнерго и Минфин работают над корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, обновленный демпфер по планам должен заработать с 1 мая. Источник РИА Новости сообщал, что в 2021 году может быть скорректирован демпфер только по бензину, а по дизтопливу — в 2022 году.

Также в числе важных мер, которые предпринимает министерство для стабилизации ситуации на топливном рынке, рост загрузки НПЗ, увеличение запасов топлив к маю до 1,6 миллиона тонн, рост выпуска топлив. Кроме того, ФАС и Минэнерго приняли совместный приказ, которым с марта повысили норматив продаж нефтепродуктов на бирже: бензина до 11% от месячного объема производства, дизельного топлива — до 7,5% и сжиженных углеводородных газов (СУГ) — также до 7,5%.