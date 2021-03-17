МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. В Кремле исходят из того, что правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем и резкого роста не допустит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Минэнерго опровергло возможность повторения топливного кризиса

Счетная палата РФ ранее в среду заявила, что по результатам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий видит риски повторения топливного кризиса 2018 года. Комментируя ситуацию, в Минэнерго РФ напомнили, что министерство уже предпринимает ряд мер для сдерживания роста розничных цен и топливообеспечения регионов, а замминистра Павел Сорокин заявил, что ведомство не видит предпосылок повторения в этом году топливного кризиса 2018 года.

"Сначала нужно исходить из того, что эти скачки (цен на топливо — ред.) нежелательные, которые имели место ранее, в том числе в 2018 году, о чем вы упомянули, они были причиной для разработки специального демпферного механизма, который призван как раз демпфировать изменения, связанные с мировой конъюнктурой цен на нефть. Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо", — ответил Песков на вопрос, нужны ли более жесткие меры по сдерживанию роста цен на топливо.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.