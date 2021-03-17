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В Сирии разразился бензиновый кризис
Бензин
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В Сирии уже несколько дней ощущается дефицит бензина и солярки, рассказали РИА Новости очевидцы. На заправках — многокилометровые очереди, иногда и в несколько рядов. Значительно... ПРАЙМ, 17.03.2021
бензин, сирия, бензин, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. В Сирии уже несколько дней ощущается дефицит бензина и солярки, рассказали РИА Новости очевидцы.
На заправках — многокилометровые очереди, иногда и в несколько рядов. Значительно выросли и цены.
Сирийские власти во вторник объявили о повышении цен на бензин и газ. Стоимость 95-го бензина повышена с 1250 сирийских лир до 2000 за литр, прекращено субсидирование цен на 90-й бензин, который теперь стоит 750 лир, хотя раньше цена была установлена на отметке в 250 лир за субсидированный бензин и 450 за несубсидированный.
Помимо этого, повышена цена на газ для приготовления пищи – 10 килограммов теперь стоят 3850 лир, до повышения он стоил 2700 лир.
Топливный кризис в Сирии связан с тем, что большинство нефтегазовых месторождений находятся на территориях, контролируемых "Сирийскими демократическими силами" (SDF) при поддержке США. Также ухудшают ситуацию введенные США санкции, затрудняющие поставки нефти и газа в САР.
Топливный кризис сопровождается падением курса сирийской лиры – она пробила отметку в 4000 лир за один доллар. До начала сирийского кризиса курс был на уровне 50 лир за доллар на черном рынке, бензин при этом стоил 44 лиры за литр, а 12 килограммов газа обходились в 90 лир.