МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. В Сирии уже несколько дней ощущается дефицит бензина и солярки, рассказали РИА Новости очевидцы. МЭА оценило ситуацию на мировом рынке нефти

На заправках — многокилометровые очереди, иногда и в несколько рядов. Значительно выросли и цены.

Сирийские власти во вторник объявили о повышении цен на бензин и газ. Стоимость 95-го бензина повышена с 1250 сирийских лир до 2000 за литр, прекращено субсидирование цен на 90-й бензин, который теперь стоит 750 лир, хотя раньше цена была установлена на отметке в 250 лир за субсидированный бензин и 450 за несубсидированный.

Помимо этого, повышена цена на газ для приготовления пищи – 10 килограммов теперь стоят 3850 лир, до повышения он стоил 2700 лир. ОПЕК+ в феврале выполнил сделку по добыче нефти на 112%

Топливный кризис в Сирии связан с тем, что большинство нефтегазовых месторождений находятся на территориях, контролируемых "Сирийскими демократическими силами" (SDF) при поддержке США. Также ухудшают ситуацию введенные США санкции, затрудняющие поставки нефти и газа в САР.

Топливный кризис сопровождается падением курса сирийской лиры – она пробила отметку в 4000 лир за один доллар. До начала сирийского кризиса курс был на уровне 50 лир за доллар на черном рынке, бензин при этом стоил 44 лиры за литр, а 12 килограммов газа обходились в 90 лир.