МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российские нефтеперерабатывающие заводы в рамках заключенных с Минэнерго инвестиционных соглашений о модернизации мощностей увеличат суммарно выпуск бензина более чем на 3,6 миллиона тонн в год, дизельного топлива — на 25 миллионов, сообщило ведомство. Новак оценил ситуацию с топливом на российском рынке

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин 12 апреля сообщил, что ведомство заключило соглашения об инвестициях в модернизацию мощностей уже с 14 НПЗ, они получат инвестнадбавку к возвратному акцизу на нефтяное сырье для строительства новых комплексов глубокой переработки нефти. Планируемый объем инвестиций в установки вторичной переработки этих НПЗ с 2019 по 2026 год включительно составит около 800 миллиардов рублей.

"Ввод этих мощностей окажет значительное положительное влияние на внутренний топливный рынок, в частности, позволит увеличить производство автомобильного бензина экологического класса К5 более чем на 3,6 миллиона тонн в год, нарастить выпуск дизельного топлива экологического класса К5 более чем на 25 миллионов тонн в год", — сообщает во вторник Минэнерго.

Ведомство уточняет, что соглашения были подписаны в отношении следующих НПЗ: Московского НПЗ, Омского НПЗ, предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Афипского НПЗ, предприятия "Орскнефтеоргсинтез", Новошахтинского завода нефтепродуктов, предприятия "Танеко", Ильского НПЗ, предприятия "Газпром нефтехим Салават", Новокуйбышевского НПЗ, Сызранского НПЗ, Туапсинского НПЗ, Комсомольского НПЗ и Антипинского НПЗ. В России объяснили ситуацию с ростом цен на бензин

Как отмечает Минэнерго, срок заключенных соглашений — до 1 января 2031 года, это минимальный срок действия таких договоренностей, определенный законодательством. Нефтяными компаниями запланированы ввод и реконструкция 30 технологических установок вторичной переработки нефти, а также вспомогательных установок и объектов общезаводского хозяйства. При этом в течение 2021 года ожидается заключение еще ряда соглашений.

По данным ведомства, в 2020 году производство бензина снизилось на 4,5% в годовом выражении, до 38,4 миллиона тонн, дизельного топлива — на 0,5%, до 78 миллионов тонн. Объем первичной переработки нефти по итогам прошлого года составил 270 миллионов тонн, сократившись на 5,4% в годовом выражении.