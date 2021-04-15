МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в РФ за период с 5 по 11 апреля увеличилась на 5 копеек — до 47,61 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 4 копейки — до 49,53 рубля, свидетельствуют материалы Росстата.

По данным службы, средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 5 копеек — до 44,94 рубля, Аи-95 — также на 5 копеек, до 48,53 рубля, Аи-98 подорожал на 5 копеек — до 55,16 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 43 центрах субъектов РФ. В среднем по стране цена бензина и дизельного топлива выросла за отчетный период на 0,1%. При этом больше всего бензин подорожал в Якутске – на 0,6%. Российские заводы увеличат выпуск бензина

Снижение цен было отмечено в Южно-Сахалинске – на 0,4%, в Севастополе и Симферополе – на 0,1%. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%, а в Санкт-Петербурге они не изменились.

Производство бензина в РФ за неделю с 5 по 11 апреля выросло на 5,3% по сравнению с предыдущей неделей — до 796,8 тысячи тонн, а дизтоплива — снизилось на 1,8%, до 1,482 миллиона тонн.

Производство СПГ в России в I квартале снизилось на 5,9%, до 7,8 млн тонн, сообщил Росстат.

"Сжиженного природного газа… в марте произведено 2,4 миллиона тонн, что на 13,9% меньше, чем в марте 2020 года, и на 7,9% меньше, чем в феврале 2021 года. За первый квартал 2021 года добыто 7,8 миллиона тонн СПГ, что на 5,9% меньше, чем в первом квартале 2020 года", — уточняет ведомство.

Добыча природного газа в России в январе-марте выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 174 миллиардов кубометров. Только в марте добыто 58,8 миллиарда кубометров, что на 15,1% превышает показатель марта 2020 года. По сравнению с февралем добыча выросла на 6,7%.