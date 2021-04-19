2021-04-19T09:02:46+03:00
2021-04-19T09:02:46+03:00
2021-04-19T09:02:46+03:00
2021
https://1prime.ru/gasoline/20210419/833490398.html
Регионы получат доходы с акцизов на бензин в 2030 году
Бензин
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Министерство финансов России предложило перенести завершение передачи в полном объеме доходов с акцизов на нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и моторные масла. Об этом... ПРАЙМ, 19.04.2021
бензин, минфин, бензин, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов России предложило перенести завершение передачи в полном объеме доходов с акцизов на нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и моторные масла. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на законопроект Минфина по увеличению срока поэтапной передачи зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты.
Процедуру планировалось закончить к 2024 году. Такой приказ несколько лет назад отдал глава государства Владимир Путин. Кроме того, требование прописано в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Ознакомиться с ним возможно на сайте кабмина, где он был обнародован два года назад. В представленном ведомством новом документе срок окончания работ датирован 2030 годом.
В случае одобрения законопроекта этот и два последующих года нормативы зачисления в федеральный бюджет акцизов будут находиться на одинаковом уровне. К 2025 году планируется сократить сумму от доходов, отчисляемую в казну страны, до 21,1%.