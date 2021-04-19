МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов России предложило перенести завершение передачи в полном объеме доходов с акцизов на нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и моторные масла. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на законопроект Минфина по увеличению срока поэтапной передачи зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты.

Процедуру планировалось закончить к 2024 году. Такой приказ несколько лет назад отдал глава государства Владимир Путин. Кроме того, требование прописано в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Ознакомиться с ним возможно на сайте кабмина, где он был обнародован два года назад. В представленном ведомством новом документе срок окончания работ датирован 2030 годом.

В случае одобрения законопроекта этот и два последующих года нормативы зачисления в федеральный бюджет акцизов будут находиться на одинаковом уровне. К 2025 году планируется сократить сумму от доходов, отчисляемую в казну страны, до 21,1%.