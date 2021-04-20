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https://1prime.ru/gasoline/20210420/833498454.html
Эксперты рассказали о ценах на бензин в России к концу года
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Существенного роста цен на бензин к концу года в России не произойдет. Санкции и пандемия не окажут на этот сегмент особого влияния. Тем не менее, согласно базовому сценарию,... ПРАЙМ, 20.04.2021
цены, бензин, бензин, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Существенного роста цен на бензин к концу года в России не произойдет. Санкции и пандемия не окажут на этот сегмент особого влияния. Тем не менее, согласно базовому сценарию, топливо подорожает на 8%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.
По оценке руководителя проектов ИГ "Петромаркет" Анны Лишневецкой, рост цен на автомобильное топливо составит 5%, то есть, не превысит ожидаемого уровня инфляции. "Таким образом, относительно текущего уровня к концу года цены на АЗС вряд ли вырастут более чем на 1-2%", — предсказала она.
Согласно данным аналитической компании Refinitiv, цены на дизельное топливо в России могут снизиться на 5,1%, то есть, с 52 рублей до 49 рублей за литр.