МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Существенного роста цен на бензин к концу года в России не произойдет. Санкции и пандемия не окажут на этот сегмент особого влияния. Тем не менее, согласно базовому сценарию, топливо подорожает на 8%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

По оценке руководителя проектов ИГ "Петромаркет" Анны Лишневецкой, рост цен на автомобильное топливо составит 5%, то есть, не превысит ожидаемого уровня инфляции. "Таким образом, относительно текущего уровня к концу года цены на АЗС вряд ли вырастут более чем на 1-2%", — предсказала она.

Согласно данным аналитической компании Refinitiv, цены на дизельное топливо в России могут снизиться на 5,1%, то есть, с 52 рублей до 49 рублей за литр.