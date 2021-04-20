МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Минфин и Минэнерго РФ согласовали проект о корректировке демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на топливо в России, поправки в Налоговый кодекс уже внесены на рассмотрение в правительство, говорится в совместном релизе ведомств.

"Минфин России и Минэнерго России согласовали законопроект о корректировке параметров демпфирующего механизма для внутрироссийского топливного рынка. Поправки в Налоговый кодекс внесены на рассмотрение в правительство РФ", — говорится в релизе. Минэнерго выработает план по электрификации БАМа и Транссиба

Согласно законопроекту, условная цена бензина в формуле демпфера снизится на 4 тысячи рублей за тонну с 1 мая 2021 года по 1 января 2022 года, с 2022 года — на 2,7 тысячи рублей, а с 2023 года ее будут индексировать на 3%. Кроме того, ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера по дизельному топливу, с 1 января 2022 года снизится с 5% до 3%.

"Это позволит увеличить объем компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам, за счет чего они смогут устанавливать отпускные цены, обеспечивающие достаточную маржинальность розничного сегмента при сохранении цен на АЗС в пределах инфляции", — пояснили министерства. Эксперты рассказали о ценах на бензин в России к концу года

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

При этом с 1 мая этого года правительство РФ решило донастроить механизм демпфера, понизив условную цену бензина в формуле расчета, а также используя фактические темпы роста розничных цен для индексации условных в последующие периоды. Источник РИА Новости говорил, что в 2021 году может быть скорректирован демпфер только по бензину, а по дизтопливу — в 2022 году.