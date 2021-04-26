МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Несмотря на скепсис участников рынка по поводу идеи ограничения экспорта бензина, правительство начинает формальную подготовку к его введению. Белый дом готовится внести бензин в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен. Это даст властям возможность оперативно ввести запрет, если такое решение будет принято. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля. Автоэксперт объяснил, почему нельзя заправлять машину до полного бака

Из последнего следует, что правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта "отдельных видов нефтепродуктов". фактически речь здесь идет о том, чтобы в случае необходимости Белый дом смог оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС. В тексте протокола отмечается, что правительство решило включить бензин в перечень товаров, которые "существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта".

"Коммерсант" отмечает, что если будут введены ограничения на экспорт автобензина во всех направлениях, кроме стран ЕАЭС, то "под запрет" попадет порядка 200-400 тысяч тонн продукта в месяц.

До сих пор эксперты и участники рынка скептически оценивали перспективы введения ограничений. Так, в случае запрета экспорта нефтекомпании могут перейти на экспорт нафты и других компонентов бензина. Кроме того, если цены на бензин внутри страны слишком снизятся, компании могут сократить переработку.

Для всей отрасли потери от экспорта нафты вместо автобензина могут составить 1,3-2,6 миллиардов рублей в месяц, считает Лишневецкая. По ее мнению, регулятор может использовать дополнительные рычаги воздействия на НПЗ, не допуская снижения выпуска бензина. Если в результате переработка нефти для российских НПЗ станет убыточной, она начнет сокращаться до уровня, позволяющего сбалансировать спрос и предложение автобензина на внутреннем рынке, считает эксперт.