МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Цены на бензин Аи-92 в Москве за неделю с 19 по 26 апреля перешли к снижению после четырех месяцев непрерывного роста, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). В России могут запретить вывоз бензина из страны

По данным на 26 апреля, цена бензина Аи-92 снизилась на 1 копейку, до 45,23 рубля за литр, Аи-95 — зафиксировалась на уровне предыдущей недели — 49,82 рубля. Немного подрос в цене лишь бензин марки Аи-98 — на 4 копейки, достигнув средней стоимости в 56,42 рубля. Цена на дизельное топливо осталась на прежнем уровне, составив 49,28 рубля за литр.

Цены на бензин Аи-92 в столице снизилась на сети АЗС "Газпром нефти", а у Shell, напротив, выросли, при этом Аи-95 подорожал на обеих сетях АЗС, а Аи-98 — на заправках Shell и "НефтьМагистрали". Дизтопливо выросло в цене на АЗС "Газпром нефти".

Бензин в столице начал дорожать в середине декабря прошлого года, дизельное топливо дорожало с середины января до прошлой недели. На предыдущей неделе, с 12 по 19 апреля, цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в Москве перестали расти, а цена на дизельное топливо перешла к снижению после трех месяцев роста.