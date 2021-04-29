МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в РФ за период с 19 по 26 апреля увеличилась на 2 копейки — до 47,64 рубля за литр, на дизельное топливо — на 1 копейку — до 49,52 рубля, свидетельствуют материалы Росстата.

По данным службы, средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 2 копейки — до 44,97 рубля, Аи-95 и Аи-98 также подорожали на 2 копейки, соответственно до 48,56 рубля и 55,22 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 22 центрах субъектов РФ. В среднем по стране цена бензина и дизельного топлива осталась на уровне прошлой недели. Более всего он подорожал в Салехарде – на 0,6%.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в Тамбове — на 0,4% и Новосибирске – на 0,1%. В Москве за прошедший период цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,1%.

Производство бензина в РФ за неделю с 19 по 25 апреля снизилось на 3% по сравнению с предыдущей неделей — до 759 тысяч тонн, дизтоплива — также на 3%, до 1,492 миллиона тонн.