МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Новый механизм ценообразования на рынке топлива не приведет к снижению цен на бензин.

Как пишет URA.RU со ссылкой на главу аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, в текущем 2021 году скорый рост цен на бензин в России составит 5-6%.

"Данный механизм направлен на их сдерживание, но он работает в ограниченных пределах, и несмотря на корректировку, вряд ли получится добиться тех результатов, которые ставят Минфин и Минэнерго. На заправках цены продолжат расти. Вопрос только в том, насколько быстро они увеличатся", — считает эксперт.

В свою очередь главный экономист компании VYGON Consulting, доктор экономических наук Сергей Ежов считает, что смысл такого механизма — в стабилизации рынка.

"Данные меры направлены на то, чтобы цена на бензин не выросла еще сильнее, а не на ее снижение в данный момент", — добавил он.

Напомним, что в с мая на внутреннем рынке топлива в России введен скорректированный демпфирующий механизм. Это сделано для компенсации компаниям-производителям бензина части убытков.