МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Правительство после майских праздников рассмотрит документы по запрету экспорта бензина из России, — такая мера для стабилизации внутреннего рынка топлива может быть принята только в случае экстренной необходимости, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Россиянам сказали, почему подержанные автомобили дорожают сильнее новых

"Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости", — сказал глава Минэнерго, отвечая на вопрос о планах правительства по введению ограничений на экспорт бензина.

Минэнерго в апреле подготовило проект постановления о запрете на экспорт из России бензина и легких дистиллятов сроком на три месяца для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса и ремонтов на НПЗ. Одновременно был подготовлен проект постановления, который вносит бензин и легкие дистилляты в перечень товаров, в отношении которых правительство может вводить ограничения или запрет на экспорт.

Поводом для обсуждения запрета на экспорт бензина из России стал наблюдавшийся рост цен на топливо. В то же время вице-премьер РФ Александр Новак в апреле заявил, что такая мера может быть принята для стабилизации ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса, но сейчас необходимости в этом нет.