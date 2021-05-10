МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации в связи с приостановкой работы крупнейшей компании-оператора Соединенных Штатов Colonial Pipeline, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводу. Кибератака на трубопроводного оператора США грозит перебоями с поставками

Ранее Colonial Pipeline заявил, что подвергся кибератаке. В связи с этим компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". По сообщениям СМИ, кибератака на Colonial Pipeline проводилась с использованием программы-вымогателя. Агентство Блумберг передавало, что за атакой стоят злоумышленники из преступной группировки DarkSide, им удалось похитить 100 гигабайт данных компании.

"Должностные лица региона настоящим заявляют о существовании чрезвычайной ситуации…Такая аварийная ситуация возникла в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью, что влияет на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов", — говорится в заявлении министерства транспорта США.

Действием закона оказались затронуты штаты на востоке и юге США, в том числе Нью-Йорк, Вирджиния, Флорида, Арканзас, Техас, Миссисипи и ряд других.

"В данном заявлении говорится о чрезвычайных условиях, которые предполагают необходимость в немедленной транспортировке бензина (и других видов топлива), и об обеспечении необходимой помощи", — подчеркивается в заявлении американского Минтранса.

Компания Colonial Pipelines в воскресенье заявила, что основные линии транспортировки топлива находятся в отключенном состоянии, но несколько более мелких линий между терминалами и пунктами доставки уже начали работать.

По данным аналитиков, опрошенных газетой New York Times, на восстановление систем Colonial Pipelines может уйти несколько дней.