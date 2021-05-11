МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Цены на все виды бензина, а также на дизельное топливо в Москве на майские праздники снова перешли к росту, за период с 26 апреля по 11 мая увеличившись на величины от 2 до 8 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Эксперт подсчитал, на каком топливе ездить дешевле

По данным на 11 мая, цена бензина Аи-92 выросла за этот период на 3 копейки, до 45,26 рубля за литр, Аи-95 подорожал за две недели на 6 копеек, до 49,88 рубля, а Аи-98 — на 8 копеек, до 56,50 рубля. Цена на дизельное топливо достигла 49,30 рубля за литр, увеличившись на 2 копейки.

Цены на бензин в столице выросли в сетях АЗС "Татнефти", "ТНК-Столица" и "РН-Москва" (входят в "Роснефть"), Shell, "Петрол Комплекс". Дизтопливо подорожало за две минувшие недели на заправках "Татнефти" и "ТНК-Столицы".

Бензин в столице начал дорожать в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля, а к концу месяца бензин и дизтопливо начали было дешеветь.