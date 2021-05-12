МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Цены на топливо в России в тяжёлом, кризисном 2020 году не выросли для потребителей выше инфляции, правительство продолжит держать ситуацию под контролем и в 2021 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На московских заправках снова подорожал бензин

"И еще о том, что особенно беспокоит людей, – это цены на бензин. Надо сказать, что каким бы тяжелым ни был прошлый год, стоимость топлива тогда не выросла выше инфляции. И мы продолжим держать ситуацию под контролем с использованием всех доступных инструментов, в том числе законодательных", — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что рост цен на бензин в 2020 году был в пределах инфляции, в частности по марке Аи-92 он составил 2% — более чем в 2 раза ниже инфляции, которая, по данным Росстата, составила 4,9%. Также Новак и Минэнерго сообщали, что цены для потребителей на внутреннем рынке в 2021 году не будут расти выше инфляции благодаря демпфирующему механизму.

Этот механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

При этом с 1 мая этого года фактически заработали скорректированные параметры демпфирующего механизма. Проект Минфин и Минэнерго о корректировке параметров демпфера находится на рассмотрении у правительства. Документ будет утвержден позже, но новые параметры уже начали работать. Согласно документу, условная цена бензина в формуле демпфера будет поэтапно снижаться до 2023 года, а после — индексироваться на 3%. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года снизится до 3% с 5%.