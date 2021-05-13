МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российским нефтеперерабатывающим заводам нужно стремиться наращивать выпуск качественного бензина, дизельного топлива и керосина, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. В правительстве оценили потери ФНБ из-за донастройки демпфера для топлива

"Предстоит решить серьезные задачи: создать продукты и услуги с принципиально новыми характеристиками, сохранить высокую конкурентоспособность на традиционных рынках энергоресурсов и достойное место в нашей экономике, серьезно увеличить долю отечественных технологий, оборудования, ПО не менее чем до 80%, увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизтоплива на российских НПЗ — не менее 70% уже к 2030 году", — сказал Мишустин.

Правительство РФ на заседании в четверг рассматривает проекты генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей до 2035 года. Эти два документа нужны для реализации долгосрочной энергетической стратегии России.

Как отметил глава кабмина, в проекте развития нефтяной отрасли приведены возможные сценарии добычи нефти и попутного нефтяного газа (ПНГ), движение спроса на нефтепродукты, а также показаны пути развития нефтепереработки и трубопроводного транспорта. Кроме того, в документе определяются основные направления инновационного развития отрасли и импортозамещения.