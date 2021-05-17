МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Цена топлива на АЗС с начала 2021 года растет примерно на уровне инфляции, несмотря на скачки оптовых цен; правительство РФ продолжит контролировать ситуацию и следить, чтобы цены на бензин оставались стабильными, сообщил вице-премьер Александр Новак. Подорожание топлива обойдется перевозчикам в 70 миллиардов рублей

"Наша цель в том, чтобы цены на бензин оставались стабильными. Первые месяцы этого года показывают, что стоимость топлива на заправках по-прежнему меняется примерно на уровне инфляции, несмотря на колебания оптовых цен", — сказал Новак в интервью газете "Московский комсомолец".

Биржевые цены на бензин в России начали активный рост в конце декабря прошлого года. Средняя цена на бензин в России в апреле, по данным Росстата, выросла с начала года на 3,53%, при этом общая инфляция в стране за этот период составила 2,72%.

По словам Новака, основная задача правительства — создать условия, при которых цены на топливо для граждан менялись бы не выше уровня инфляции. Для этого на рынке должно быть достаточно нефтепродуктов, которые торговались бы на бирже и отправлялись поставщикам. При этом и нефтепереработка, и хранение нефти, и продажа бензина на АЗС должны оставаться рентабельными, иначе повышение цены неизбежно, добавил вице-премьер.

Как напомнил Новак, в 2018 году был разработан так называемый демпфирующий механизм. Он был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.