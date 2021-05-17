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https://1prime.ru/gasoline/20210517/833681349.html
Цены на дизтопливо на АЗС Москвы снизились, согласно данным МТА
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Цены на дизельное топливо в Москве с 11 по 17 мая снизились на одну копейку, составив 49,29 рубля за литр, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). При этом... ПРАЙМ, 17.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо в Москве с 11 по 17 мая снизились на одну копейку, составив 49,29 рубля за литр, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).
При этом цены на бензин в столице продолжают небольшой рост. Так, за отчетный период Аи-92 подорожал на 1 копейку, до 45,27 рубля за литр, Аи-95 — на 4 копейки, до 49,92 рубля, а Аи-98 — на 5 копеек, до 56,55 рубля.
Цены на дизтопливо в Москве снизились на сети АЗС "Татнефти". Бензин в столице подорожал у "Татнефти", "Газпром нефти", "Транс-АЗС" и Shell.
Бензин в столице начал дорожать в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля.