МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо в Москве с 11 по 17 мая снизились на одну копейку, составив 49,29 рубля за литр, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Пенсионерка лишилась трех миллионов рублей думая, что играет на бирже

При этом цены на бензин в столице продолжают небольшой рост. Так, за отчетный период Аи-92 подорожал на 1 копейку, до 45,27 рубля за литр, Аи-95 — на 4 копейки, до 49,92 рубля, а Аи-98 — на 5 копеек, до 56,55 рубля.

Цены на дизтопливо в Москве снизились на сети АЗС "Татнефти". Бензин в столице подорожал у "Татнефти", "Газпром нефти", "Транс-АЗС" и Shell.

Бензин в столице начал дорожать в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля.