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Эксперты объяснили рост спроса на бензин на бирже
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Спрос на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на прошлой неделе рос из-за ожидаемых сезонных ремонтов на НПЗ, которые приводят к сокращению... ПРАЙМ, 18.05.2021
санкт-петербургская биржа, бензин, спрос, торги, бензин, новости, рынки, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Спрос на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на прошлой неделе рос из-за ожидаемых сезонных ремонтов на НПЗ, которые приводят к сокращению предложения топлива на рынке, считают эксперты Исследовательской группы "Петромаркет".
Отпускные цены НПЗ за период с 11 по 14 мая продемонстрировали рост: Аи-92 и летнее дизтопливо подорожали относительно 7 мая на 0,6% и 0,4%, до 53 170 и 50 180 рублей за тонну соответственно. Средняя цена на Аи-95 увеличилась на 2,5%, до 56 300 рублей за тонну. Средний дневной объем продаж продукта на СПбМТСБ с 11 по 14 мая вырос на 13% относительно предыдущей торговой недели.
"Такая картина свидетельствует о росте спроса на автобензин на оптовом рынке. Его причиной видится стремление независимых мелкооптовых и розничных операторов накопить запасы топлива перед ожидаемым сокращением его предложения на бирже в связи с проведением сезонных ремонтных работ на НПЗ", — пишут эксперты "Петромаркета" в аналитическом издании "Топливный рынок России".
По данным аналитиков, 10 мая на ремонт остановился завод "Астраханьгазпром", 15 мая — Антипинский НПЗ. Кроме того, на плановом ремонте до 27 мая будет находится Ачинский НПЗ.