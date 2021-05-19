МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. "Таймырская топливная компания" (входит в "Норникель") завершила перекачку дизельного топлива из аварийного резервуара, утечка топлива предотвращена, сообщила компания. В Турции озвучили вероятную дату возобновления рейсов из России

В понедельник стало известно об утечке дизельного топлива из резервуара на территории Таймырской топливной компании. По данным "Норникеля", вытекло порядка 20 литров, МЧС сообщало о 200 литрах. В Росприроднадзоре РИА Новости сообщили, что причиной ЧП стала коррозия емкости.

"Сегодня в 11:30 по норильскому времени "Таймырская топливная компания" завершила перекачку топлива из резервуара N99. Все топливо перекачано в свободные емкости резервуарного парка ТТК", — говорится в сообщении. "Резервуар N99 ранее находился в ремонте, затем были проведены контрольные обследования. После перекачки топлива на резервуаре N99 будут проведены дополнительные работы по устранению выявленных в ходе испытаний недостатков", — уточнили в "Норникеле".

По данным компании, нарушение герметичности резервуара было обнаружено 17 мая в процессе гидравлических испытаний после ремонта. В этот момент, в соответствии с регламентом, в резервуаре находилось 12 200 тонн топлива. "Обнаружив капель в резервуаре, персонал нефтебазы немедленно задействовал схему оповещения и предпринял оперативные мероприятия по локализации. Было собрано порядка 20 литров топлива", — сообщил в свою очередь начальник Дудинской нефтебазы ТТК Сергей Демин.

"На объекте в постоянном режиме дежурили сотрудники Газоспасательной службы. Превентивно были развернуты боновые заграждения и завезен сорбент. Их использование не потребовалось, на окружающую среду инцидент не повлиял. Для минимизации рисков было принято решение перекачать топливо из резервуара в резервные свободные емкости", — отмечается в сообщении "Норникеля".

Ранее в среду региональная прокуратура также сообщила, что в ходе проверки, организованной в связи с разгерметизацией емкости с дизельным топливом на Дудинской Нефтебазе АО "Таймырская топливная компания", объявлено предостережение техническому директору организации о недопустимости дальнейшей эксплуатации емкости.