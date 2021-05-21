В России начинают проверять топливо на АЗС методом тайного покупателя
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. На российском рынке доля опасного для двигателей и экологии топлива (в котором повышено содержание серы) снизилась с 2015 года в четыре раза. В текущем 2021 году проверяющие обнаружили его на пяти процентах проверенных АЗС, пишет "Российская газета" со ссылкой на заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова.
Он отметил, что по итогам прошлого 2020 года этот показатель составил 7,8%. 3/4 нарушений пришлось на дизельное топливо.
"Очень большая доля легально выпускаемой продукции — легально выпускаемые суррогаты: судовое, печное топливо. Оно попадает и на АЗС, хотя с начала этого года его там продавать запрещено. Или когда залежавшуюся летнюю солярку продают в декабре — это тоже опасно", отметил собеседник издания.
Он добавил, что проблема не только в продавцах, но и в спросе на суррогаты.
"Если рядовые автовладельцы не хотят заправляться плохим бензином, то для некоторых транспортных и сельскохозяйственных компаний зашкаливающая сера в дизтопливе — не препятствие, лишь бы было дешевле", — рассказал Кулешов.
Он пояснил, что доля суррогатов на рынке автомобильного дизеля по итогам 2020 года составила 15%. Но проверки текущего 2021 года показывают, что легальная продажа суррогатов уходит. Доля нарушений в январе-апреле фиксировалась на уровне 5%.
Это значит, что риск случайно заправиться некачественным топливом снижается.
Он добавил, что с 1 июля в России вступает в силу закон, который позволит Росстандарту не предупреждать заранее даже о проверке заправок. Это позволит проводить контрольные закупки топлива методом тайного покупателя.
"Сейчас владельцы АЗС получают уведомление о внеплановой проверке за сутки. Тем не менее специалисты Росстандарта все равно находят нарушения", — пишет газета.
https://1prime.ru/gasoline/20210521/833718377.html