МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. На российском рынке доля опасного для двигателей и экологии топлива (в котором повышено содержание серы) снизилась с 2015 года в четыре раза. В текущем 2021 году проверяющие обнаружили его на пяти процентах проверенных АЗС, пишет "Российская газета" со ссылкой на заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова. Куры больше не нужны: на какую еду переводят человечество

Он отметил, что по итогам прошлого 2020 года этот показатель составил 7,8%. 3/4 нарушений пришлось на дизельное топливо.

"Очень большая доля легально выпускаемой продукции — легально выпускаемые суррогаты: судовое, печное топливо. Оно попадает и на АЗС, хотя с начала этого года его там продавать запрещено. Или когда залежавшуюся летнюю солярку продают в декабре — это тоже опасно", отметил собеседник издания.

Он добавил, что проблема не только в продавцах, но и в спросе на суррогаты.

"Если рядовые автовладельцы не хотят заправляться плохим бензином, то для некоторых транспортных и сельскохозяйственных компаний зашкаливающая сера в дизтопливе — не препятствие, лишь бы было дешевле", — рассказал Кулешов.

Он пояснил, что доля суррогатов на рынке автомобильного дизеля по итогам 2020 года составила 15%. Но проверки текущего 2021 года показывают, что легальная продажа суррогатов уходит. Доля нарушений в январе-апреле фиксировалась на уровне 5%.

Это значит, что риск случайно заправиться некачественным топливом снижается.

Он добавил, что с 1 июля в России вступает в силу закон, который позволит Росстандарту не предупреждать заранее даже о проверке заправок. Это позволит проводить контрольные закупки топлива методом тайного покупателя.

"Сейчас владельцы АЗС получают уведомление о внеплановой проверке за сутки. Тем не менее специалисты Росстандарта все равно находят нарушения", — пишет газета.