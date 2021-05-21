ХЕЛЬСИНКИ, 21 мая — ПРАЙМ. Технические и лабораторные испытания первого в мире возобновляемого бензина, используемого в том числе в существующих двигателях внутреннего сгорания с сокращением вредных выбросов до 65%, завершаются в Швеции, сообщает в пятницу ведущий мировой производитель возобновляемого дизельного топлива и экологически чистого авиационного топлива финская Neste. Росстат заявил о росте цен на бензин за неделю

Компания уточняет, что до сих пор не существовало коммерческих решений по замене обычного бензина для снижения высоких объемов выбросов парниковых газов от обычных автомобилей без инвестиций в новые транспортные средства или модификации старых.

"С возобновляемым бензином Neste выбросы парниковых газов могут быть сокращены до 65% по сравнению с ископаемым бензином. Таким образом, страны могут повысить свои национальные амбиции по сокращению еще большего количества выбросов парниковых газов, поскольку отрасль может внедрять новые эффективные решения", — сказал исполнительный вице-президент Neste Карл Нюберг, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сейчас начинается заключительный этап испытаний, цель которого — завершить коммерческие испытания топлива, что позволит значительно сократить выбросы парниковых газов от бензиновых и гибридных автомобилей. Задача Neste — улучшить показатель снижения выбросов в новом топливе до 90%. В США столкнулись с паническим спросом на бензин

Новый экологичный бензин соответствует стандарту EN228 и может использоваться как в существующих, так и в новых бензиновых и гибридных автомобилях. Таким образом, возобновляемый бензин может предоставить ЕС еще один инструмент для достижения амбициозной цели сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года.

Испытания нового топлива проходят вместе с Powertrain Engineering Sweden AB, поставщиком Volvo Cars. Powertrain Engineering Sweden поставляет Volvo Cars и другим производителям силовые агрегаты и гибридные системы следующего поколения, в настоящее время проводит оценку возобновляемого бензина Neste.

Испытания проходят как в лабораторных условиях с отдельно стоящим двигателем, так и в ходе дорожных испытаний с двумя автомобилями.

Neste — производитель биотоплива и биопластиков, занимается нефтепереработкой и розничной торговлей нефтепродуктами через собственную сеть АЗС в странах Балтии и в Финляндии. В 2020 году выручка Neste составила 11,8 миллиарда евро, при этом 94% сопоставимой операционной прибыли компании пришлось на продукты из возобновляемых источников энергии. Крупнейший собственник компании (46,49%) — правительство Финляндии. Акции торгуются на бирже Nasdaq.