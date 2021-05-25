МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Производство бензина в России в апреле составило 3,3 миллиона тонн, сократившись на 4,7% по сравнению с мартом, но увеличившись почти на треть по сравнению с апрелем прошлого года, сообщает Росстат.

Выпуск бензина бензина в России в январе-апреле составил 13,2 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9%.

Производство дизтоплива в январе-апреле снизилось в годовом выражении на 3,1%, до 26,5 миллиона тонн. Только в апреле его выпуск составил 6,5 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с апрелем предыдущего года на 1,1%, но сократившись на 6,9% по сравнению с мартом 2021 года.

Цены производителей на бензин в апреле по сравнению с мартом снизились на 0,2%, а по сравнению с декабрем 2020 года выросли на 21,8%. В апреле его удешевление отмечено в 6 субъектах РФ, занимающихся производством бензина, – от 5% в Омской области до 0,2% в Тюменской области. В 10 субъектах РФ бензин стал дороже – от 0,2% в Татарстане до 5,3% в Ленинградской области.

Ранее в мае ведомство сообщало, что средние потребительские цены на бензин в России в апреле выросли на 0,49% по сравнению с мартом, с начала года бензин подорожал на 3,53%.

По данным Росстата, производство бензина в России в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось на 3,8%, до 38,4 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 0,6%, до 77,9 миллиона тонн.