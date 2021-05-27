МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Текущее производство топлива в РФ удовлетворяет формирующийся спрос, выпуск нефтепродуктов, поставки на рынок и биржу даже выше уровня 2019 года, однако компаниям на этой неделе будет рекомендовано нарастить их еще больше, сообщило Минэнерго России. Минэнерго рекомендовало компаниям увеличить поставки бензина на биржу

Минэнерго РФ отмечает, что объемы реализации топлива через биржу сегодня держатся выше аналогичного периода докризисного 2019 года. Так, ежесуточные поставки бензина Аи-92 составляют в среднем 23,4 тысячи тонн (+40,4% к уровню мая 2019 года), а Аи-95 — 13,2 тысячи тонн (+34,3% к уровню мая 2019 года).

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

Общее производство бензинов обеих марок сейчас выше аналогичного периода 2019 года в среднем на 7,9%. При этом запасы бензина к началу мая, по рекомендации Минэнерго, были доведены нефтеперерабатывающими заводами до уровня 1,7 миллиона тонн, что соответствует уровню запасов аналогичного периода 2019 год.

В ведомстве сообщают, что продолжают ежедневный мониторинг ситуации на внутреннем рынке — в части цен, соблюдения графика ремонтов на НПЗ, выпуска топлива и его достаточности для сохранения обоснованного уровня цен. Профильные ведомства уже приняты все необходимые регуляторные меры, напоминает Минэнерго. Так, помимо поправок в демпфер, были внесены изменения в механизмы биржевых торгов, предусматривающие ряд мер по стабилизации биржи за счет планирования поставок на месяц вперед.