МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Росстандарт при участии специалистов сети АЗС "Газпром нефти" разработали свод правил, как читать паспорта качества топлива, сообщили в пресс-службе ведомства.

Паспорт качества – это документ, который сопровождает каждую партию топлива, поставляемую на АЗС, его должны предъявлять по первому требованию клиента. В документе указано, где было произведено топливо, кем поставлено на АЗС, соответствует ли оно разрешенному в России 5-му экологическому классу, действующим стандартам и заявленному продавцом виду.

"Инструкция от экспертов поможет потребителям разобраться в специализированной технической информации, проверить легальность нефтепродукта и избежать заправки дешевыми и вредоносными для двигателя суррогатами: ДТФ (дизельной технологической фракцией), ДГК (дистиллятом газового конденсата), ТБЛ (топливом бункеровочным легким), СМТ (судовым маловязким топливом) и другими", — сообщили в ведомстве.

Росстандарт напомнил, что в настоящее время на АЗС разрешена реализация только двух видов жидкого моторного топлива: бензина и дизельного топлива. Их наименования должны быть прямо указаны в паспорте.

"Важно помнить, что в крупных городах партия распродается в среднем за один-три дня. Поэтому если вам на заправке предъявляют бумагу, которой несколько недель или месяцев, то это, скорее всего, подложный документ, не имеющий отношения к продукту, которым вы заправляете автомобиль", — пояснил заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.

Разработанная инструкция рекомендована к размещению на всех АЗС страны. Она подскажет, на какие параметры автомобилисту стоит обратить внимание, чтобы убедиться в безопасности бензина или дизтоплива.